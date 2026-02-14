Amanemu, exclusividad para gozar del poder sanador del agua

El resort onsen Amanemu, ubicado junto a la bahía de Ago en Japón, ofrece a sus clientes la posibilidad de disfrutar del poder restaurador del agua en un entorno natural marcado por la paz. Las suites y villas de complejo ofrecen diversas posibilidad de alojamiento para disfrutar de un spa de 2000 metros cuadrados en el que relajarse en sus aguas termales.

El establecimiento ha sido diseñado en torno a un vasto baño termal alimentado por las aguas ricas en minerales de Ise-Shima. El spa adopta un enfoque holístico, fusionando prácticas curativas japonesas con terapias inspiradas en la naturaleza de distintas partes del mundo.

El hotel de la cadena Aman, especializada en alojamientos de lujo, está inspirado en un ryokan, las posadas tradicionales japonesas. Aparte de las posibilidades del spa, se ofrece a los visitantes la opción de recorrer antiguos senderos de peregrinación en la zona boscosa de Ise-Shima o de explorar una costa llena de rincones inolvidables.

Diseño minimalista

La cuidada decoración de los alojamientos y de todos los espacios del complejo incorpora lo mejor de la tradición del diseño minimalista japonés. Además, el establecimiento cuenta con un restaurante en el que se pueden degustar los mejores platos de la sofisticada gastronomía japonesa.

Para llegar a Amanemu, el aeropuerto más cercano es el Chubu Centrair (NGO). El trayecto dura aproximadamente tres horas en coche o 25 minutos en helicóptero. Hay vuelos directos a NGO desde varias ciudades como Helsinki, Shanghái, Pekín, Bangkok y Hanói.