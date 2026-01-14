Italia, Francia, Emiratos y España, países donde más aumenta la demanda de propiedades de lujo

La demanda internacional de propiedades de lujo por parte de personas con patrimonios millonarios registra su mayor crecimiento en Italia, Francia, Emiratos Árabes Unidos y España, por este orden, en el último año, según las conclusiones de un informe sobre la migración de la riqueza realizado por la inmobiliaria Engel &Volkers.

El informe se basa en la experiencia de 160 asesores de Engel & Völkers Private Office de todo el mundo e integra las previsiones de migración de riqueza de Henley & Partners.

Según las conclusiones del informe, en Italia, el aumento de los precios inmobiliarios se ve acompañado por el mayor incremento neto registrado en las consultas de compradores internacionales. Por su parte, en España los asesores encuestados observan un menor aumento en las consultas de compradores internacionales, a pesar de que el aumento de población y las atractivas oportunidades de inversiòn han impulsado la demanda inmobiliaria en el país.

En Francia los precios se han suavizado y los asesores aún identifican al país como un mercado con un aumento en las consultas de compradores internacionales. Por su parte, el mercado canadiense se está equilibrando gracias a los incentivos y programas gubernamentales implementados recientemente y la disminución de compradores internacionales probablemente se deba a la extensión de ciertas restricciones a compradores extranjeros hasta enero de 2027.

Estabilidad de precios

En cuanto a la evolución de los precios a nivel global, el informe muestra que, en el segmento de lujo mundial los precios se han mantenido estables o han subido durante el último año, mientras que los expertos de Private Office destacan un panorama ligeramente más moderado, con aumentos en Andorra, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, y "modestos descensos" en Francia, Canadá y Alemania.

Por otro lado, la mejora de la calidad de vida se está convirtiendo en "un factor clave" detrás de las tendencias globales de inversión y migración de los compradores más acaudalados, que, según el CEO de Engel & Völkers, Jawed Barna, valoran los bienes inmuebles de lujo como "activos de estilo de vida" y "herramientas de resiliencia".

Mejorar el estilo de vida, factor clave

Según el informe, la "mejora del estilo de vida" es la principal motivación para la compra de viviendas en el extranjero por parte de los ultrarricos, seguida de la "reducción del tamaño de la propiedad" y la "seguridad, estabilidad y resiliencia climática".

Este cambio va acompañado de una mentalidad muy orientada a la experiencia, que prioriza la privacidad, las ubicaciones exclusivas, así como el acceso al ocio y la proximidad a la naturaleza, donde un 55% de los expertos de Private Office a nivel mundial consideran que la `vida al aire libre` es la característica más buscada en las propiedades, seguida de la privacidad y seguridad (15%) y la cultura y experiencia (8%).

El responsable global de Engel & Völkers Private Office, Stuart Siegel, explica que el deseo de vivir bien es "lo que motiva la decisión a la hora de comprar una propiedad de lujo", por lo que la compañía prevé la continuidad de la influencia de factores relacionados con el estilo de vida en las decisiones de residencia de las personas con un alto poder adquisitivo durante los próximos años.