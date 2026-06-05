Fitz toma el relevo del antiguo Tito's para reactivar la noche de Palma de Mallorca

SEGMENTO PRÉMIUM

El grupo de ocio abrirá este verano un club en el edificio histórico del Paseo Marítimo, antes ocupado por Lío, con una propuesta musical que incluye programación internacional y conexión local

Discoteca Fitz en Madrid
Discoteca Fitz en Madrid | Fitz

La noche de Palma quiere recuperar uno de sus símbolos. Fitz Mallorca prepara su apertura este verano en el antiguo edificio de Tito’s, en el paseo marítimo; uno de los inmuebles más reconocibles de la vida nocturna de la capital balear.

El proyecto llega de la mano de Grupo Sounds, operador de ocio que ya trabaja la marca Fitz en Madrid y Marbella, y que ahora busca trasladar a Mallorca una fórmula basada en programación musical tanto internacional como local, eventos y una estética de club prémium.

La compañía ha activado ya la web de captación para la temporada 2026, con registro para preventa exclusivaacceso prioritario y avisos anticipados de eventos. En su comunicación oficial, Fitz Mallorca sitúa el proyecto en Palma de Mallorca, enfocado en música houseelectrónicaurbana y hip hop.

La previsión de Grupo Sounds pasa por abrir en julio las puertas de un local que fue todo un emblema de la noche mallorquina y cuyo aforo supera las 700 personas, pensando no solo en el visitante de temporada, sino también en el residente en la isla de Baleares durante todo el año.

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