Fitz toma el relevo del antiguo Tito's para reactivar la noche de Palma de Mallorca

La noche de Palma quiere recuperar uno de sus símbolos. Fitz Mallorca prepara su apertura este verano en el antiguo edificio de Tito’s, en el paseo marítimo; uno de los inmuebles más reconocibles de la vida nocturna de la capital balear.

El proyecto llega de la mano de Grupo Sounds, operador de ocio que ya trabaja la marca Fitz en Madrid y Marbella, y que ahora busca trasladar a Mallorca una fórmula basada en programación musical tanto internacional como local, eventos y una estética de club prémium.

La compañía ha activado ya la web de captación para la temporada 2026, con registro para preventa exclusiva, acceso prioritario y avisos anticipados de eventos. En su comunicación oficial, Fitz Mallorca sitúa el proyecto en Palma de Mallorca, enfocado en música house, electrónica, urbana y hip hop.

La previsión de Grupo Sounds pasa por abrir en julio las puertas de un local que fue todo un emblema de la noche mallorquina y cuyo aforo supera las 700 personas, pensando no solo en el visitante de temporada, sino también en el residente en la isla de Baleares durante todo el año.