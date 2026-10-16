Un refugio de lujo entre las aguas turquesas del Caribe

A veces, el verdadero lujo consiste en encontrar un rincón apartado del mundo. Es justo lo que ofrece Biras Creek, un exclusivo enclave náutico en el corazón del Caribe donde los grandes yates encuentran mucho más que un lugar donde atracar.

El restaurante del puerto de Biras Creek, en el Caribe | Marina Port Vell

Y es que esta exclusiva dársena situada en las Islas Vírgentes Británicas emerge en una bahía protegida, sobre unas aguas de un azul casi transparente y rodeada de una vegetación tropical que llega hasta la orilla.

En concreto, Biras Creek se localiza en una bahía protegida de la isla de Virgin Gorda, una ubicación privilegiada para quienes recorren el Caribe en un barco privado. Su entorno combina aguas tranquilas, paisajes prácticamente vírgenes y acceso a algunos de los fondeaderos más apreciados del archipiélago.

Atardecer en el puerto de Biras Creek, en el Caribe | Marina Port Vell

El puerto dispone de 25 amarres para embarcaciones de hasta 70 metros de eslora y otras veinte boyas de fondeo, con instalaciones preparadas para recibir tanto a quienes realizan una breve escala como a quienes desean permanecer varios días. Los servicios incluyen suministro de agua y electricidad, conexión a internet y asistencia especializada para embarcaciones y tripulaciones, con una atención adaptada a las necesidades de los grandes yates.

Pero el atractivo del enclave no termina en sus instalaciones náuticas. Biras Creek forma parte de un complejo que combina espacios de ocio, restauración y servicios exclusivos en plena naturaleza tropical. Sus restaurantes permiten disfrutar de distintas propuestas gastronómicas en un ambiente relajado, donde las vistas al mar y la tranquilidad del entorno acompañan la experiencia. Una boutique y un helipuerto completan la oferta, facilitando el acceso y ampliando las posibilidades de quienes hacen escala en la isla.

La noche en el puerto de Biras Creek, en el Caribe | Marina Port Vell

Además, el enclave está vinculado a un proyecto residencial de lujo que contempla el desarrollo de villas privadas integradas en el paisaje, aunque se encuentran todavía en fase de desarrollo.

Desde el Mediterráneo

La gestión de las instalaciones corre a cargo de Marina Port Vell, el puerto deportivo barcelonés especializado en grandes yates, que incorpora este destino caribeño a su actividad internacional.

Su experiencia en la atención a embarcaciones de gran tamaño aporta al enclave un modelo de servicio orientado a una clientela acostumbrada a navegar entre distintos destinos de lujo.