Un rioja, mejor vino del mundo por su relación calidad-precio

El rioja reserva Muga 2021, perteneciente a Bodegas Muga, se sitúa como el vino con la mejor relación calidad-precio del mundo para la reconocida publicación norteamericana Wine Spectator. Ha sido premiado dentro de un top 10 en el que aparecen cuatro vinos de Estados Unidos, dos de Italia, uno de Uruguay, uno de Francia y otro de Nueva Zelanda.

Con 92 puntos y un precio de 39 dólares, Bodegas Muga ha importado 15.000 cajas de las 80.000 elaboradas del vino que ahora se ha hecho con la distinción.

Se elabora a partir de variedades autóctonas —tempranillo (75%), garnacha (15%), mazuelo (6%) y graciano (4%)— y su crianza comprende 24 meses en barricas de roble neutro —80% francés, 20% americano— elaboradas por su propio tonelero; un período al cual le sigue un mínimo de un año de afinamiento en botella. La publicación especializada distingue su núcleo de cereza y ciruela, así como su fondo mineral y los toques fragantes de especias, hierbas y café que confieren una mayor complejidad a su disfrute.

A respecto de este reconocimiento, el director comercial y de marketing de la bodega, Juan Muga, ha destacado que supone "pone en valor un modelo de trabajo basado en la constancia, la coherencia y el respeto al origen, pero también en la capacidad de nuestros vinos para conectar con consumidores de todo el mundo". "Para nosotros, es un impulso para seguir construyendo marca a largo plazo, fieles a la esencia de Rioja y al compromiso con la calidad que nos ha acompañado desde siempre", ha subrayado.

Viñedo en La Rioja

Por su parte, el enólogo de Bodegas Muga, Pablo Orio, ha destacado que este "reconocimiento es un homenaje al trabajo en la viña y en la bodega, que se traduce en un vino con identidad propia y capacidad de emocionar en cada sorbo". "La cosecha 2021 de Muga representa la expresión más fiel de nuestro terroir y nuestra visión de Rioja: tradición, precisión y un compromiso constante con la calidad", ha subrayado.

El top 10

El número dos del ranking es para Colina Rutherfoot, un merlot del californiano valle de Napa del año 2022; y le sigue el Tenencia de Arceno, un chianti clásico también de 2022 a base de una mezcla de sangiovese y merlot. La Crema, un pinot noir del valle de Willamette, en Oregón, se alza con el cuarto puesto, justo antes de otro californiano: Wente, a base de chardonnay.

La uva tannat es la protagonista del vino de la uruguaya Bodega Garzón, en el sexto puesto; por delante del burdeos de Château Labégorce, que combina cabernet sauvignon con merlot, cabernet franc y petit verdot. Otro californiano, un cabernet sauvignon de 2023 llamado Grounded Wine Co, ocupa el octavo lugar; justo antes de Invivo, un sauvignon blanc de Nueva Zelanda, y de Michele Chiarlo, un caldo del Piamonte de uva barbera.