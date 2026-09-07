Al menos once muertos en un incendio que arrasó tiendas y viviendas en Indonesia

Al menos once personas, entre ellas seis niños, han muerto a causa de un incendio desatado en un mercado en la ciudad indonesia de Bapouda, ubicada en Papúa Central.

El portavoz de la policía, Henry Manurung, ha indicado que el incendio ha consumido "decenas" de tiendas y viviendas en la zona. "El tamaño del incendio y la proximidad de las tiendas entre sí implicó que las labores de extinción de las llamas llevara bastante tiempo", ha lamentado.

Después de confirmar que las víctimas ya están hospitalizadas, ha admitido que todavía se desconocen las causas de lo sucedido. "La causa exacta de las llamas está aún bajo investigación. Estamos recopilando declaraciones de los testigos e inspeccionando la zona para determinar la causa", ha zanjado Manurung.