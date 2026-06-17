La OTAN se ofrece para colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece la ayuda de la Alianza Atlántica para garantizar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, que ya comienza a reactivarse tras el acuerdo preliminar al que han llegado Estados Unidos e Irán y que, previsiblemente, se firmará oficialmente dentro de dos días en Suiza.

En una comparecencia ante los medios en Bruselas, Rutte ha destacado las iniciativas avanzadas por varios socios europeos para colaborar en el desminado de este paso estratégico y, aunque ha puntualizado que "legalmente y literalmente" el golfo Pérsico está fuera del territorio que abarca la OTAN, ha asegurado que ejercerá el papel que se le otorgue.

Por lo demás, como es habitual en él, quien fuera primer ministro de Países Bajos ha reproducido las palabras de Trump sobre las ventajas del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán con la mediación de Pakistán y Qatar al señalar que "prevenir la amenaza de un Irán con armas nucleares y degradar su capacidad de misiles balísticos mejora la seguridad" de los aliados.

En paralelo, en la cumbre del G7 en Francia, los líderes de los siete países más industrializados del mundo han emitido un comunicado conjunto en el que apelan a restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz, libre toda carga económica y de forma segura, así como a trabajar por un comercio libre de barreras.

En ese foro, el presidente Trump ha apuntado que el estrecho reabrirá totalmente "en un día o dos", tras la firma del memorando de entendimiento con Irán. "Ya está parcialmente abierto, pero se abrirá por completo", ha agregado el inquilino de la Casa Blanca.