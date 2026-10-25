La policía levantan las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto: más de 80 heridos y detenidos

Más de 50 personas han resultado heridas y otras 31 han sido detenidas tras el desmantelamiento de las acampadas por la vivienda levantadas en Lisboa y Oporto en una amplia operación policial amparada por las autoridades, que las consideran "ilegales".

La policía había informado en repetidas ocasiones de que consideraban tales acampadas como "ilegales", y de que tenía orden de retirarlas a partir de este domingo. En todo caso, ha recordado que los manifestantes tenían el derecho a quedarse en el lugar sin las estructuras.

En cuanto a los detenidos, se ha informado de 31 arrestos por desobediencia, 25 en Lisboa y seis en Oporto. Asimismo, la policía han requisado 171 tiendas de campaña, 117 en Lisboa y 54 en Oporto.

"Proporcionalidad"

A pesar de las quejas de los manifestantes, la policía portuguesa ha defendido una intervención "pautada por los principios de legalidad, proporcionalidad, adecuación y necesidad" para la "restauración de la legalidad tras la ocupación de espacios públicos".

"Esta acción policial ocurre en una secuencia de mantenimiento de manifestaciones a lo largo del tiempo y tras registrarse daños en el patrimonio público y de la necesidad de retirar estructuras de acampada instaladas sin la autorización legal necesaria y en condiciones contrarias a la legislación aplicable", añade.

Escalada de tensión

La escalada de tensión en las calles —que ya dejó 55 detenidos el martes en el desmantelamiento del primer campamento en Lisboa y cerca de 40 heridos tras una carga policial en Oporto el pasado día 15— ha elevado la presión sobre las instituciones para buscar salidas políticas al encarecimiento del coste de la vida.

Ante esta crisis social, el presidente de Portugal, António José Seguro, ha decidido intervenir convocando para el próximo 29 de octubre a todos los partidos políticos con representación parlamentaria; la primera ronda de contactos de este tipo desde su llegada a la Presidencia el pasado mes de marzo.

El jefe del Estado busca así impulsar un gran pacto entre las distintas formaciones que permita acordar medidas urgentes y a largo plazo.

"Un problema concreto y humano exige respuestas igualmente concretas y humanas", defendió recientemente el presidente luso, quien ha instado a cruzar propuestas de todos los partidos para encontrar puntos de consenso que palíen la emergencia habitacional.