El presidente de Nicaragua anuncia que "no volverá a haber elecciones"

"Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones". En un discurso cargado de críticas a la oposión, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007, ha avanzado la aprobación de una normativa específica que le permita continuar al mando del país sin pasar por las urnas.

En el marco de los actos por el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, Ortega ha acusado a los otros referentes políticos de dedicarse a "conspirar" y a "buscar cómo organizar partidos para que en una elección, esos partidos ganen". "Aquí se acabó", ha sentenciado, "no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder".

Y, sin dejar de hacer hincapié en que "jamás, jamás, jamás" podrán volver al gobierno de Nicaragua "los partidos puestos por los yanquis" o "los somocistas", los partidarios del dictador Anastasio Somoza, el político de 80 años ha avanzado que trabajará con "las asambleas nacionales y las organizaciones correspondientes" para "hacer leyes que pongan un muro a los golpistas y a los vendepatrias".

Exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza, accedió al poder en 1979 y se mantuvo al frente del país hasta 1990. En 2007 volvió como presidente y dirige Nicaragua junto a su esposa, Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta.