El presidente de Somalia escapa ileso de un ataque con morteros

El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, ha sobrevivido a un ataque con morteros a su llegada a la capital del estado de Suroeste, epicentro desde hace más de una semana de una grave crisis política.

El lanzamiento de los proyectiles sucedió, según la agencia Bloomberg, mientras la comitiva del mandatario saludaba a una recepción militar nada más aterrizar su avión.

Por su parte, la cadena local Kaab TV ha informado de al menos tres impactos de mortero, uno de los cuales ha rozado incluso el avión presidencial, que llevaron a la evacuación inmediata del presidente.

La visita del presidente somalí a la ciudad de Baidoa representaba un gesto simbólico para poner fin a una crisis política que ha estado a punto de degenerar a un conflicto armado. Todo ello, después de que el gobierno somalí retirara su reconocimiento a las autoridades locales y al presidente estatal, Abdelaziz Laftagareen.

En el fondo de la cuestión estaba el rechazo de las autoridades del estado, como varios más del país, a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente de Somalia, que consideran una amenaza a la estructura federal.