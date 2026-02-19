Andrés, hermano del rey de Inglaterra, detenido por sus vínculos con Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey de Inglaterra, ha sido detenido en su casa de Sandringham en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Precisamente a raíz del escándalo, Andrés había sido ya desposeído del título de príncipe, expulsado de Windsor y apartado de la familia real británica por orden del rey Carlos III.

Junto con la detención, a la que la policía del Valle del Támesis no ha querido poner nombre, se están llevando a cabo registros en varias direcciones de Berkshire y Norfolk.

Por ahora, los únicos datos que han proporcionado las fuerzas del orden británicas sobre el arresto de "un hombre de Norfolk en la sesentena" son que sobre él pesan "sospechas de mala conducta en un cargo público".