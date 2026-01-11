Analistas de EE.UU. apuestan por la banca española, con BBVA como favorito

La unidad de análisis de valores de Bank of America ha emitido un informe sobre la banca española en el que sube el precio objetivo de los seis bancos cotizados del Ibex 35 y elige a BBVA como su opción favorita.

"BBVA tiene una franquicia de calidad envidiable con sólidas cuotas de mercado en México, Turquía y España", indican los analistas de la entidad financiera, que apuestan por comprar sus acciones, así como las de CaixaBank.

Por lo que se refiere al resto de bancos españoles, Bank of America destaca que Santander cotiza a una valoración "poco exigente", mientras que CaixaBank es un "campeón nacional" por su cuota de mercado en depósitos, con potencial de ganancias en ingresos ajenos a intereses.

Para Sabadell, estima una ganancia de cuota de mercado por los vientos de cola de crecimiento económico y el apalancamiento en el sector empresarial; al tiempo que para Unicaja subraya la opcionalidad que ofrece el exceso de capital.

Los analistas también señalan que Bankinter afronta vientos en contra como el mix de financiación, el coste de depósitos o la cartera ALCO, así como vientos de cola como el crecimiento en pagos y seguros. "Creemos que el mercado eliminará gradualmente la prima de valoración frente a otros bancos minoristas", opinan.