El grupo hotelero Atmosphere Core abrirá 7.500 apartamentos de lujo en la India y el sudeste asiático

Recreación de uno de los proyectos de Atmosphere Core en la India

La compañía hotelera internacional Atmosphere Core y el promotor inmobiliario M3M India han anunciado una alianza estratégica para la construcción de 7.500 apartamentos de lujo en los próximos cinco años en ciudades de la India y el sudeste asiático.

La primera apertura está prevista para el próximo invierno y será un complejo de 256 suites de lujo en la localidad india de Gurugram, cercana a Nueva Delhi. Este proyecto supone el debut de Atmosphere Core en la India y marcará el inicio de una expansión global ambiciosa, con el foco puesto en ubicaciones clave de la India -como Gurugram y Noida- y en países del sudeste asiático como Camboya, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.

El concepto de estos apartamentos se denomina hospitality living y fusiona la flexibilidad de la residencia de media y larga estancia para perfiles corporativos con los estándares operativos y de servicios de la hotelería profesional, inspirándose en el modelo de gestión que Atmosphere Core ha consolidado originalmente en Maldivas.

Activos premium

El desarrollo de Gurugram contará con instalaciones de alto nivel que incluyen zonas de co-working, salas de reuniones privadas, un club y piscina en la azotea, así como una oferta gastronómica de especialidad y espacios de bienestar con gimnasio y spa.

El diseño arquitectónico, liderado por Rohit Gulati e integrado con intervenciones de artistas locales, busca dotar al activo de una identidad única, reforzando la estrategia de ambas compañías de desarrollar activos premium que respondan a la demanda de profesionales desplazados y viajeros de negocio.