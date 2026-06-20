Mudarse a China: guía básica para trabajar en el gigante asiático

China sigue siendo uno de los grandes destinos laborales de Asia, pero mudarse al país exige más planificación que en otros mercados. Shanghái y Pekín concentran buena parte del empleo corporativo, institucional y tecnológico, Shenzhen y Guangzhou abren la puerta al ecosistema industrial y digital del sur y Hong Kong y Macao añaden una capa distinta dentro de la Gran Bahía, la primera como polo financiero y la segunda vinculada al turismo prémium y el juego.

Además de las enormes diferencias entre ciudades en cuanto al coste de la vida, los salarios y hasta el idioma de trabajo, los extranjeros que quieran trabajar en China tienen en el visado Z el primer requisito obligado. Pero, tras llegar con el visado de trabajo, la información consular china recuerda que "dentro de los treinta días posteriores" se deben realizar los trámites para obtener el permiso de trabajo y el permiso de residencia, para los cuales hace falta patrocinio de la empresa.

De hecho, las principales guías aconsejan que, antes de aceptar un contrato de trabajo en el gigante asiático, quede claro qué documentos aporta la empresa, qué plazos maneja y si cubre el coste de la traducción de documentos, el seguro médico y un alojamiento temporal a la llegada al país. Por ejemplo, muchos expatriados optan por pólizas sanitarias privadas o internacionales para evitar problemas en caso de tener una urgencia, anticipándose así a problemas que pueden surgir con algunas modalidades de cobertura médica que exigen el pago por adelantado a la llegada al hospital.

La vivienda es otro de los puntos clave. La recomendación más prudente pasa por no firmar un alquiler estable antes de conocer la ciudad, y por contactar con un agente inmobiliario con el que revisar las exigencias que pueden incluir los contratos de alquiler: depósito, duración, gastos incluidos, condiciones de salida...

Finanzas y fiscalidad

La adaptación financiera es, asimismo, obligada. Vivir y trabajar en China exige, en la práctica, abrir una cuenta bancaria local para cobrar el salario, pagar alquiler y suministros y vincular aplicaciones de pago, por lo que también conviene contar con un número de móvil chino para activar la banca digital y los servicios de pago.

Otra de las patas a considerar antes de la mudanza es la fiscalidad. Una persona que permanezca en el país 183 días o más dentro de un año fiscal puede ser considerada residente fiscal y, por tanto, tiene la obligación de tributar por rentas de fuente china y extranjera conforme a la ley del impuesto sobre la renta individual. Para desplazamientos largos, expatriados con patrimonio, autónomos o directivos con ingresos en varios países, el asesoramiento previo reviste una importancia fundamental.

Entender los códigos culturales es la última parte del traslado. Las guías ponen el foco en la importancia de evitar conversaciones políticas sensibles, de no corregir en público a otras personas y de adaptarse a una comunicación más indirecta que en occidente.

Datos de expatriados

En un momento en que China está tratando de facilitar la llegada de talento extranjero, especialmente de jóvenes profesionales de perfiles STEM —para lo cual diseñó un nuevo visado que entró en vigor a finales del pasado año—, el mercado de expatriados chino sigue siendo reducido para un país con más de 1.400 millones de habitantes.

El último censo nacional, en relación con el año 2020, revela que había algo menos de 850.000 extranjeros en la China continental, un 42% más que solo una década antes. Y, tras la reapertura del país después de la pandemia del covid, la OCDE calcula que la administración que lidera Xi Jinping emitió en 2023 unos 712.000 permisos de residencia a ciudadanos de terceros países —un tercio de ellos, por motivos laborales—.