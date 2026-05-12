La UE emite 10.000 millones en bonos en su quinta operación sindicada de 2026

La Comisión Europea ha emitido hoy 10.000 millones de euros en bonos en su quinta operación sindicada de 2026, una transacción a doble tramo que ha generado ofertas de los inversores superiores a los 85.000 y 75.000 millones de euros, respectivamente.

En concreto, la operación se ha dividido entre un nuevo bono a siete años por valor de 6.000 millones de euros y una ampliación de un bono a 30 años por importe de 4.000 millones. En cuanto al primero, cuenta con un cupón del 3,125% y se ha colocado a un precio del 99,317%, con un rendimiento de reoferta del 3,232%; mientras el segundo, con un cupón del 4%, se ha emitido a un precio del 96,406%, con una rentabilidad del 4,214%.

Tal y como ha explicado el ejecutivo comunitario, este movimiento forma parte de una ronda más amplia para alcanzar una financiación de 100.000 millones de euros en el primer semestre de 2026. Por el momento, Bruselas ha captado ya 77.300 millones, que se destinarán a financiar las prioridades políticas del bloque.

La deuda total en circulación de la UE asciende actualmente a unos 809.000 millones de euros, de los que 37.700 millones corresponden a letras comunitarias y otros 80.400 millones a bonos verdes emitidos en el marco del programa Next Generation EU.