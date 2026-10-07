La última parcela virgen de Grace Bay se prepara para un nuevo resort de ultralujo

Corinthia levantará en Turks & Caicos un hotel de solo 50 suites y una colección de villas y residencias frente al Caribe

Una de las últimas grandes parcelas sin desarrollar frente al mar en Grace Bay, una de las playas más cotizadas del Caribe, se prepara para convertirse en un nuevo enclave de ultralujo. La firma hotelera maltesa Corinthia proyecta allí un complejo de apenas cincuenta suites, villas y residencias privadas con todos los servicios de la marca.

Esta operación supone un paso más en la expansión de Corinthia en Norteamérica. Tras la apertura en 2024 de su primer hotel, ubicado en Nueva York, llega ahora su primer desarrollo, presentado por la compañía como la inauguración de una serie de proyectos que pretende sacar adelante, combinando hoteles de lujo y branded residences.

Corinthia levantará en Turks & Caicos un hotel de solo 50 suites y una colección de villas y residencias frente al Caribe | Corinthia

El nuevo proyecto en las Islas Turcas y Caicos quiere evitar, al menos sobre el papel, la arquitectura de resort excesivamente monumental. Su diseño toma como referencia las aguas tranquilas y poco profundas que rodean el archipiélago y apuesta por una estética contenida, con ventilación natural y una continuidad casi permanente entre los interiores y las terrazas, los jardines y los espacios exteriores.

Así, alrededor de las viviendas y del pequeño hotel se distribuirán varias piscinas, un club de playa privado, spa y centro de bienestar, restaurantes, espacios comerciales y pistas de pádel, y la idea pasa por que las residencias funcionen como parte del propio resort y, de este modo, tengan acceso a los servicios hoteleros.

Los plazos marcados por la histórica firma hotelera maltesa especializada en el segmento de lujo contemplan el inicio de las obras en uno de los últimos pedazos de Grace Bay que aún quedaban por estrenar de cara al año próximo.