Florentino Pérez ficha a Rafa Nadal para la directiva del Real Madrid

El Real Madrid quiere a Rafa Nadal en su junta directiva y, para ello, será propuesto como miembro en la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 21.

Sería, a juicio del club que preside Florentino Pérez, "un enorme orgullo" que "un referente del deporte español y mundial" pueda contribuir "al presente y al futuro" de la entidad.

A través de un comunicado, el equipo blanco glosa el palmarés del extenista, destacando sus 92 títulos individuales, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España, pero pone el acento en "su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros y su compromiso solidario" que lo sitúan como "un ejemplo dentro y fuera de las pistas".

Esos valores compartidos con la identidad del club merengue convierten al mallorquín, a juicio de la directiva, en un representante idóneo.

Vínculo con el Madrid

En las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid, en las que Florentino Pérez se impuso a Enrique Riquelme, Rafa Nadal se convirtió en uno de sus apoyos públicos más significativos al respaldar la continuidad del mandatario y desvincularse de la candidatura opositora. "Aunque tengo una buena relación con Enrique, tengo un grandísimo respeto por Florentino", pronunció entonces.

Después de que quien fuera número uno del mundo en el tenis expresase a través de las redes sociales la "ilusión" que le hace incorporarse al proyecto de Pérez, también Riquelme ha recurrido a sus perfiles para dar la bienvenida al club a Nadal.

"Querido Rafa, es una alegría tener a alguien como tú en el Real Madrid. Íntegro, leal y gran madridista", ha secundado, antes de apelar a su ayuda para "evitar la venta del club, dignificar ser socio del Real Madrid y evitar las irregularidades que viven miles de socios". "Confiamos en ti. Gran abrazo, amigo", ha concluido el dirigente del grupo Cox, patrocinador principal del Team Rafa de lanchas eléctricas.