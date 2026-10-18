Protestas en Francia: más de 1.800 detenidos y 500 policías heridos

Las autoridades francesas han condenado el desorden y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, una jornada que se ha saldado con 1.800 detenidos y más de 500 agentes heridos, según datos del gobierno galo.

En el contexto de una manifestación en la que participaron unas 550.000 personas que se manifestaron por toda Francia, el ejecutivo francés ha señalado que hubo vándalos que "optaron por la violencia" y "se ensañaron" con edificios públicos y comercios en ciudades como París, Marsella, Lyon, Burdeos, Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Niza o Limoges.

De hecho, solo en París se han contabilizado 720 arrestos, de los cuales 517 han derivado en detenciones, correspondientes a 171 menores y 346 mayores de edad.

"La República no cederá nada a aquellos que quieran imponer el desorden y la violencia", ha concluido el ministro de Interior, en línea con las palabras del presidente Macron, quien ya advirtió de que los responsables de los disturbios serán "perseguidos y castigados".