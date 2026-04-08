La ‘reina de la ketamina’, condenada a 15 años de cárcel por la muerte de Matthew Perry
Sucesos
La conocida como la Reina de la Ketamina, considerada culpable de traficar con el anestésico que provocó la dosis fatal del actor Matthew Perry en 2023, acaba de ser condenada a 15 años de cárcel.
Jasveen Sangha, según distintos medios estadounidenses, fue condenada por distribución de drogas —metanfetamina y ketamina— con resultado de muerte.
El intérprete, célebre por su personaje de Chandler Bing en Friends, había hablado sobre lo duro que fue para él luchar contra las adicciones en su libro de memorias.
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