La Reina mantiene un encuentro con el Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior

El Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior (CEEE), que agrupa a más de 200 directivas españolas en centros internacionales como Silicon Valley, Nueva York, Singapur o Emiratos Árabes Unidos, ha sido recibido por la Reina Letizia en Zarzuela.

Creado en París hace cinco años, el CEEE agrupa actualmente a más de un millar de profesionales de alta dirección y se ha convertido en un espacio de conexión entre mercados, sectores económicos y perfiles ejecutivos de primer nivel, con el objetivo de impulsar el intercambio de conocimiento y la cooperación internacional.

Algunas de ellas pertenecen a la comunidad de antiguas alumnas de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas Alumni) que desempeña un papel relevante, aportando formación técnica y una base humanista que, según la organización, refuerza su presencia en posiciones de responsabilidad en el extranjero. Las profesionales explican que su participación en la red supone la proyección internacional de los valores de liderazgo ético, responsabilidad y compromiso social adquiridos durante su etapa universitaria.

El impacto del club ha sido reconocido institucionalmente tras la audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela, donde Su Majestad la Reina recibió a la junta directiva de la organización. En el encuentro se presentaron iniciativas como el Barómetro del Liderazgo y el Club Junior, orientadas a analizar la presencia de mujeres en puestos de alta dirección y a fomentar nuevas redes profesionales entre generaciones emergentes.

Según trasladó la organización, la Reina mostró interés por los proyectos expuestos y por el papel del CEEE en la visibilización del liderazgo femenino español en el ámbito internacional, en una reunión centrada en el intercambio de experiencias y la proyección del talento fuera de España.

Desde la Universidad Pontificia Comillas se ha valorado positivamente este reconocimiento institucional, destacando el papel de sus antiguas alumnas como embajadoras del talento español en entornos globales altamente competitivos. La institución subraya además su contribución a la creación de redes profesionales que fortalecen la presencia de mujeres en la toma de decisiones a escala internacional.

La audiencia en La Zarzuela marca, según fuentes del ámbito académico y profesional, un nuevo impulso para la consolidación del CEEE como plataforma global de liderazgo femenino y abre nuevas oportunidades de colaboración entre instituciones educativas y redes profesionales internacionales.