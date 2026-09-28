Roban un reloj de 9.000 euros y miles en efectivo en el exclusivo club de golf de Sotogrande

Un bolso de playa con un total de 2.800 euros en efectivo y un reloj de alta gama valorado en 9.000 euros. Es el botín de un robo en el club de golf de Sotogrande, por el que han sido ya detenidos un hombre y una mujer.

A raíz de la denuncia de la víctima, la Guardia Civil logró identificar a los sospechosos y el vehículo con el que abandonaron el club de golf, y seguir su pista hasta un apartamento turístico en la Costa del Sol.

Sin embargo, la detención terminó siendo menos discreta que el robo, pues uno de los ahora detenidos se enfrentó violentamente a los agentes y tuvo que ser reducido.

En el posterior registro de la vivienda en la que se alojaban apareció parte del dinero robado, pero no la pieza más valiosa: el reloj tasado en aproximadamente 9.000 euros continúa desaparecido, al igual que parte de los objetos que había dentro del bolso.

Así pues, los dos detenidos han pasado a disposición judicial mientras continúa la investigación para recuperar el resto del botín.