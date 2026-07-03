Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem celebran en Los Ángeles el pase de España a octavos del Mundial

Rosalía y Penélope Cruz comparten la bufanda de la selección española durante el partido del Mundial en Los Ángeles

Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem fueron algunos de los rostros más conocidos que presenciaron este jueves en el SoFi Stadium de Los Ángeles la victoria de la selección española frente a Austria (3-0), un triunfo que certificó el pase de La Roja a los octavos de final del Mundial 2026.

Los tres disfrutaron del encuentro desde el palco y no ocultaron su entusiasmo durante el partido, animando al equipo dirigido por Luis de la Fuente y celebrando los goles junto al resto de aficionados presentes en el estadio.

Penélope Cruz acudió con una camiseta de la selección española, mientras que Rosalía también lució la equipación nacional, acompañada de una bufanda rojigualda que utilizó como complemento de su vestimenta. Javier Bardem compartió con ambas la emoción de una noche marcada por la contundente actuación del combinado español.

Las cámaras del estadio captaron en varias ocasiones a los tres artistas, que respondieron saludando al público y festejando cada tanto de España, que se impuso con autoridad gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro.

A la cita también asistió la futbolista Alexia Putellas, que compartió una fotografía junto a Rosalía y Penélope Cruz en sus redes sociales, una imagen que rápidamente se hizo viral entre los seguidores de las tres.

El partido reunió además a otros nombres conocidos, como los exinternacionales Fernando Hierro, David Villa y Carles Puyol, así como Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, acompañada de su marido, Alex Gruszynski.

Con la victoria ante Austria, España dejó atrás las dudas de las primeras jornadas y selló su clasificación para los octavos de final del Mundial, donde se medirá a Portugal en uno de los duelos más esperados del torneo.