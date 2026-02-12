Seis países de Sudamérica acogen la mayor parte de los proyectos de cooperación internacional de la Comunidad de Murcia

Reunión celebrada hoy por el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y el director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, con representantes de las ONGD

Seis países de Sudamérica acogerán la mayor parte de los proyectos de cooperación internacional financiados por la Comunidad durante 2026. De los 15 programas subvencionados por la Administración regional, 11 se desarrollarán en este subcontinente y cuatro en África, según informó hoy el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, en una reunión con representantes de las ONGD responsables de estos proyectos.

De los 10 programas de cooperación, ocho se llevarán a cabo principalmente en Ecuador, Perú y Bolivia, mientras que los dos restantes se situarán en Senegal y Mozambique. El presupuesto total previsto asciende a 902.000 euros, de los cuales la Comunidad aporta 260.000 euros. En cuanto a los cinco programas de ayuda humanitaria, tres se centrarán en Honduras, Guatemala y Haití, y dos en Congo y Sudán, con un coste estimado de un millón de euros y una aportación de la Consejería de Presidencia de 142.000 euros.

Ortuño explicó que la distribución geográfica de los proyectos responde a criterios operativos: en Sudamérica se consolidan relaciones y se refuerza la presencia mediante iniciativas con continuidad, mientras que en África se interviene en escenarios más complejos. Durante la reunión, las ONGD pudieron presentar las actuaciones que desarrollarán, con financiación máxima de 30.000 euros por proyecto, centradas principalmente en salud, educación, juventud e infancia.

Entre los proyectos de cooperación internacional destacan iniciativas como ‘Prevención del matrimonio infantil’, de Fundación Unicef en Mozambique; ‘Soberanía alimentaria’, de Fundación Proclade en Haití; ‘Educación y salud El Alto’, de Fundación FADE en Bolivia; y ‘Área protegida Iñao’, de Manos Unidas también en Bolivia. Otros programas incluyen ‘Infraestructura educativa’, de SED en Bolivia; ‘Oikía’, de Cáritas en Bolivia; un proyecto de inserción laboral de jóvenes de Fundación Bosco Global en Ecuador; ‘El milagro de ver’, de Azul en Acción en Senegal; ‘Educación ambiental en Ayacucho’, de la Liga Española de la Educación en Perú; y ‘Proyecto EVA’, de Respuestas Solidarias/Maestros Mundi en Ecuador.

En el ámbito humanitario, la financiación de la Comunidad se destinará a la respuesta a crisis en Honduras (Cruz Roja Española), a la inseguridad alimentaria en Haití (Fundación Proclade), al centro transformativo de adolescentes en Sudán (Fundación Unicef), a la asistencia a hogares desplazados en Congo (Cáritas) y a la atención nutricional infantil en Guatemala (Asociación CONI).

Durante el encuentro también se informó sobre la elaboración del II Plan Director de Cooperación Internacional, una herramienta estratégica que busca dar coherencia, continuidad y dirección a la política de cooperación de la Comunidad. Según Ortuño, el Plan permitirá definir prioridades, ordenar instrumentos, evaluar mejor las acciones y garantizar que el esfuerzo público tenga un impacto sostenido. Además, constituye “la hoja de ruta que refuerza el sistema, da estabilidad y permite que cada convocatoria se base en criterios claros, transparentes y previsibles”.

El consejero concluyó destacando el compromiso de la Comunidad con una cooperación y acción humanitaria sólidas, profesionales y orientadas a resultados, “con método, con control y con un marco estratégico que se refuerza con el Plan Director”.