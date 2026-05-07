Shakira confirma su romance con el Mundial: escucha el himno oficial

La artista colombiana Shakira ha presentado ya un avance de su tema Dai Dai, que será la sintonía oficial del Mundial de Fútbol 2026 que se disputa a partir del mes que viene entre Estados Unidos, México y Canadá.

El tema, que ha grabado en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy, viene así a dar continuidad a una senda que se inició en el año 2006, en la Copa del Mundo que acogió Alemania. Entonces, Hips don't lie sirvió para dar el pistoletazo de salida a la final del torneo, el partidazo Italia-Francia.

Ahora, un clip de un minuto grabado en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, ha servido a Shakira para dar a conocer parte de la canción que interpreta y baila sobre el césped junto a un grupo de bailarines: para el lanzamiento oficial habrá que esperar todavía una semana.