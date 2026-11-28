Varias personas en el lugar de la explosión, en Afganistán

Al menos siete personas han fallecido y otras 97 han resultado heridas tras una explosión en un almacén de explosivos para minas situado junto a una escuela de secundaria en el este de Afganistán.

El portavoz del ministerio del Interior del gobierno talibán ha señalado que las primeras pesquisas apuntan a que hubo "negligencia e imprudencia" detrás del estallido.

Este suceso se produce después de otras dos explosiones durante la última semana en centros de enseñanza religiosa en el país. Una de ellas tuvo lugar en la provincia de Kapisa y causó la muerte de un alumno, mientras que otra dejó cuatro estudiantes fallecidos y otros dos heridos en Farah.

Las autoridades atribuyeron ambos episodios a munición sin detonar procedente de antiguos conflictos.