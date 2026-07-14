Tellado asegura que Feijóo derogará la Ley de Memoria Democrática en su primer Consejo de Ministros

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmó el pasado lunes que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno, derogará la Ley de Memoria Democrática en su "primer Consejo de Ministros". El anuncio lo realizó durante el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco con motivo del 29.º aniversario de su asesinato por ETA, celebrado en Madrid.

Tellado defendió que la memoria de las víctimas del terrorismo "no puede tener el sello de Bildu" y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber "blanqueado a los herederos del terror" mediante sus acuerdos parlamentarios con la formación abertzale. Además, aseguró que un Ejecutivo presidido por Feijóo no pactará con Bildu y anunció que el PP impulsará medidas para prohibir los homenajes a miembros de ETA y perseguir el enaltecimiento del terrorismo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respaldó el compromiso del líder popular y calificó la derogación de la Ley de Memoria Democrática como una prioridad. A su juicio, la norma "nunca tuvo que nacer" y responde a una estrategia del Gobierno para "dividir" a los españoles. "La clave del sanchismo está en esa memoria", afirmó.

Durante el acto, celebrado bajo el lema "Tu legado nos compromete", también participaron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco. La ceremonia concluyó con una ofrenda floral en recuerdo del concejal de Ermua y de todas las víctimas del terrorismo.

En su intervención, Mari Mar Blanco sostuvo que ETA fue derrotada policialmente, pero advirtió de que su "proyecto político sigue vivo" y criticó la relación entre el Gobierno y Bildu, al considerar que la formación abertzzale continúa homenajeando a miembros de la organización terrorista.

Las declaraciones de los dirigentes populares reabren el debate sobre la Ley de Memoria Democrática, una norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y rechazada por el PP, que ha reiterado su intención de derogarla si alcanza el Gobierno tras las próximas elecciones generales.