El temporal de nieve colapsa los aeropuertos de Ámsterdam, París y Bruselas

Las intensas nevadas que se están registrando en los últimos días en el centro de Europa han provocado graves interrupciones en el tráfico aéreo que afectan fundamentalmente a Francia, Países Bajos y Bélgica. De hecho, los vuelos cancelados en los aeropuertos de París, Ámsterdam y Bruselas se cuentan por cientos.

De hecho, solo en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, la cifra supera los 700 vuelos que han tenido que ser suspendidos, entre salidas y llegadas, y se espera que estas supresiones vayan aumentando. Desde principios de esta semana, son ya más de 2.000 los vuelos que se han eliminado.

En cuanto a los aeródromos parisinos, el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, ha informado de que alrededor de 100 vuelos han sido cancelados en el Charles de Gaulle y aproximadamente 40 en Orly. Por el momento, la Autoridad de Aviación Civil ha solicitado a las aerolíneas una reducción del 40% de los vuelos en el aeropuerto principal y del 25% en el secundario hasta las 14 horas de este miércoles. También en el aeropuerto internacional de Bruselas se han cancelado un total de 40 vuelos durante esta jornada.

Caos también en tierra

El impacto del temporal también se está dejando sentir también en tierra debido a las restricciones en el transporte público, particularmente en trenes y autobuses, a causa de las intensas nevadas.