Trump abordará los fondos congelados iraníes si Teherán "se comporta" tras un posible acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene intención de incluir la posible liberación de los miles de millones de euros en fondos iraníes congelados por las sanciones norteamericanas dentro de un posible acuerdo con Teherán. De hecho, solo tratará esta cuestión si Irán, que exige la descongelación de los activos como condición inapelable, "se porta bien" tras la firma inicial de un pacto.

En una entrevista con la cadena estadounidense NBC, Trump ha reiterado que su prioridad es garantizar que Irán no termina haciéndose con un arma nuclear; una premisa que Teherán ya habría aceptado en las negociaciones, y ha confirmado una vez más que persigue redoblar estas garantías: Irán no solo no podrá desarrollar un arma de destrucción masiva, sino que tampoco podrá adquirir fuera el material necesario para hacer una.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha insistido también en la importancia de que Irán entregue los 400 kilos de uranio enriquecido enterrados bajo toneladas de escombros tras los bombardeos del pasado verano de Estados Unidos e Israel.

El presidente Trump aprovechó para elogiar la figura del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, sucesor de su padre Alí, asesinado a su vez en los ataques de EEUU e Israel del 28 de febrero, el comienzo de la guerra. "Es más joven. Creo que más racional. Y herido. Está herido grave. Así que hay cierta valentía en eso", ha declarado el presidente.