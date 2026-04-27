Trump alerta de que "el discurso de odio" de los demócratas se ha vuelto "muy peligroso"

Pocas horas del intento de ataque que ha sufrido durante la tradicional cena con los corresponsales en Washington, Donald Trump ha puesto en duda que la violencia esté hoy agravada en Estados Unidos, si bien ha puntualizado que lo que ha empeorado es "el discurso de odio" de los demócratas", que se ha vuelto "mucho más peligroso" que en tiempos pasados.

"Si echamos la vista atrás 20, 40, 100, 200 o 500 años, siempre ha estado ahí. Se asesina a gente. Hay gente que resulta herida", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista para la cadena CBS, consciente de que la violencia "siempre ha estado" latente en su país y tras poner en duda que hoy esa violencia sea "mayor que antes".

Lo que ha rechazado es que "un loco" pueda cancelar el evento que estaba teniendo lugar cuando se produjo el incidente, de modo que ha abogado por retomarlo en un plazo máximo de treinta días, aunque "con aún más seguridad y con un perímetro de seguridad más amplio" para impedir que se produzca otro suceso de similares características.

Con todo, al hablar del suceso, en el que los miembros de su gabinete y su esposa tuvieron que ser también evacuados, Trump ha asegurado que él "no estaba preocupado" porque entiende "cómo es la vida". Además, ha asegurado que el agente que recibió el disparo en su chaleco antibalas se encuentra "al cien por cien".

Choque con la periodista

Por lo demás, durante el transcurso de la entrevista, ha protagonizado un agrio choque con la conductora del programa, Norah O'Donnell, a quien ha afeado que diese lectura a la nota que dejó escrita el detenido por los hechos acaecidos en Washington.

En ella, ponía de manifiesto su voluntad de eliminar a Trump, a quien definía como "un pedófilo, violador y traidor", junto con el resto de su administración. "Estaba esperando que leyerais eso porque sabía que lo haríais, porque sois gente horrible. Gente horrible", ha arremetido el presidente, tras negar las acusaciones vertidas por Cole Allen. "Me han relacionado con todo un asunto que no tiene nada que ver conmigo. Me han exonerado por completo", ha sentenciado.