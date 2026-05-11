Trump, sobre la tregua con Irán: "Tiene un 1% de posibilidades de sobrevivir"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que la propuesta de Irán para poner fin a la guerra en el contexto de las negociaciones con Washington es "inaceptable", incluso "basura", de modo que el alto el fuego se halla "en estado crítico" y es "increíblemente débil".

Desde el Despacho Oval, ha censurado que la república islámica no acepte renunciar a sus aspiraciones nucleares. "No puede tener un arma nuclear, y no la tendrá", ha dejado claro, crítico con que Teherán no asuma este punto para así poner fin al conflicto.

Así pues, comparando la tregua con un parte médico, ha apuntado que tiene ahora mismo "un 1% de posibilidades de sobrevivir".

Y, tras criticar que las autoridades iraníes "son gente poco honrada" porque "cambian de opinión" durante las negociaciones, el gobierno de la república islámica se ha defendido de los reproches asegurando que su propuesta ha sido "legítima" y "generosa".

"Nuestra demanda es legítima. Pedimos el fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses", ha declarado el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un momento en el que las negociaciones se han estancado después de una primera ronda en Pakistán a principios de abril.