La ultraderecha es primera fuerza en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y La Izquierda gana en Berlín

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha sido el más votado de nuevo en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con un 37% de apoyo, mientras que en la ciudad-estado de Berlín el partido de La Izquierda ha sido el más votado con un 24,5% de respaldo.

Según la encuesta publicada por la televisión pública alemana, en Berlín La Izquierda duplica su apoyo con respecto a las elecciones de 2023 y supera a la CDU, que hasta ahora gobernaba en coalición con el histórico Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que es quinta fuerza política con un 12%. En tercer lugar estarían AfD (16%) y en cuarto, Los Verdes (15%).

La CDU ha perdido 8,2 puntos porcentuales, mientras que el SPD se deja 6,4 puntos sobre 2023. Los Verdes pierden 3,4 puntos y AfD ha ganado 6,9 puntos. Al borde del 5% mínimo para lograr representación parlamentaria está la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), mientras el Partido Liberal Demócrata se queda en el 2,5% de votos.

La candidata de La Izquierda, Elif Eralp, ha recordado una de sus principales promesas electorales: una vivienda asequible. "Desde hoy vamos a cambiar Berlín juntos", ha subrayado.

Mecklemburgo-Pomerania Occidental

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, AfD ha ganado veinte puntos, hasta el 37%, para situarse ligeramente por delante del SPD de la presidenta regional, Manuela Schwesig, que obtiene un 35,5% de votos, 4,1 puntos menos que en 2021.

Muy lejos se sitúa la tercera fuerza política, La Izquierda que logra un 7,5% de apoyo, 2,4 puntos menos, mientras que Los Verdes conseguirían un 5,5%, 0,8 puntos menos. La CDU obtiene un 5,5%, 7,8 puntos menos y BSW de nuevo está al límite con un 5%.

AfD ha celebrado el "sensacional resultado" en Mecklemburgo-Pomerania Occidental en palabras de su colíder Tino Chrupalla, quien considera que tienen "claramente mandato para gobernar" y ha manifestado su disposición a "dialogar con todos los partidos".

En contraste, el SPD no ha reaccionado aún a este pronóstico, que, de confirmarse, depararía que los socialdemócratas no serían primera fuerza en Mecklemburgo-Pomerania Occidental por primera vez en los últimos 28 años. La CDU, por su parte, afronta los que podrían ser peores resultados electorales de su historia en la región.

Elecciones regionales

Las elecciones regionales de este domingo están recibiendo una atención inusual tras el terremoto que supuso la clara victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania en las elecciones de Sajonia-Anhalt.

En Berlín, 2,5 millones de votantes censados eligen al parlamento de la ciudad-estado, mientras que en Mecklemburgo-Pomerania Occidental son 1,3 millones las personas convocadas a las urnas.

Además la votación tendrá una clara lectura a nivel nacional, con un cuestionado canciller Friedrich Merz de la CDU. El último sondeo de Infratest para la televisión pública ARD revela que solo un 10% de los alemanes tienen confianza en la situación del país y que el 90% consideran negativo el desempeño del gobierno federal.