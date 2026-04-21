Os cantos polas adegas percorreron Manzaneda

FESTA TRADICIONAL

O evento de cantos polas adegas de Manzaneda, xa consolidado como referente na promoción do patrimonio local, diferénciase dos cantos de taberna ao desenvolverse en adegas particulares

Un dos grupos participantes, na adega de Juan.
A vila de Manzaneda viviu unha xornada chea de música, tradición e participación veciñal coa celebración dunha nova edición de “Os cantos de adega”, organizada pola Asociación de Veciños Vila de Manzaneda e a Asociación Cultural A Rebusca, coa colaboración do Concello de Manzaneda.

O evento, xa consolidado como referente na promoción do patrimonio local, diferénciase dos cantos de taberna ao desenvolverse en adegas particulares, ademais dos bares O Pendón e O Nevada, creando un roteiro musical único pola localidade.

Nesta edición participaron sete gruposSondailla, As Macizas Centrais, A Quinchousa Oscura, Os desgraciados xeitosas, Tornaxeira, Os trabazos e Abertal— que actuaron en distintos puntos desde as 19.00 horas, enchendo as rúas e adegas de ambiente festivo. A xornada, marcada polo bo tempo e a alta participación, prolongouse ata a medianoite, cando a festa continuou no local da Rebusca ata altas horas.

