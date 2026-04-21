FESTA TRADICIONAL
Os cantos polas adegas percorreron Manzaneda
FESTA TRADICIONAL
A vila de Manzaneda viviu unha xornada chea de música, tradición e participación veciñal coa celebración dunha nova edición de “Os cantos de adega”, organizada pola Asociación de Veciños Vila de Manzaneda e a Asociación Cultural A Rebusca, coa colaboración do Concello de Manzaneda.
O evento, xa consolidado como referente na promoción do patrimonio local, diferénciase dos cantos de taberna ao desenvolverse en adegas particulares, ademais dos bares O Pendón e O Nevada, creando un roteiro musical único pola localidade.
Nesta edición participaron sete grupos —Sondailla, As Macizas Centrais, A Quinchousa Oscura, Os desgraciados xeitosas, Tornaxeira, Os trabazos e Abertal— que actuaron en distintos puntos desde as 19.00 horas, enchendo as rúas e adegas de ambiente festivo. A xornada, marcada polo bo tempo e a alta participación, prolongouse ata a medianoite, cando a festa continuou no local da Rebusca ata altas horas.
