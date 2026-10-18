“Castiñeiro de Pombariños”, el gigante milenario que sigue asombrando en Manzaneda

El "Castiñeiro de Pombariños", en Manzaneda, es uno de los más longevos de Galicia.

En el corazón de la montaña ourensana, rodeado de un bosque de castaños centenarios, se encuentra uno de esos lugares que nos recuerdan la extraordinaria riqueza natural de Galicia. Hablamos del Castiñeiro de Pombariños, un árbol monumental que lleva siglos contemplando el paso del tiempo en el Souto de Rozavales, en el concello de Manzaneda.

Con aproximadamente mil años de historia, este coloso vegetal es uno de los grandes tesoros naturales de la provincia de Ourense. Su enorme tronco, sus ramas y su imponente copa convierten su visita en una experiencia difícil de olvidar. No es de extrañar que esté considerado uno de los castaños más singulares y longevos de España.

Basta situarse ante el Castiñeiro de Pumbariños para comprender su extraordinaria dimensión. Las referencias publicadas sobre este ejemplar recogen un perímetro de tronco de 12,15 metros, mientras que otras describen una circunferencia basal superior a los 13 metros, una diferencia que puede deberse al punto en el que se realiza la medición. Para hacernos una idea, alrededor de una docena de personas adultas, cogidas de la mano y con los brazos extendidos, serían necesarias para rodear su enorme tronco.

Su altura ronda los 16 metros y su copa alcanza cerca de los 19 metros de diámetro, unas dimensiones que ayudan a entender por qué está considerado uno de los castaños monumentales más destacados de Galicia. Su edad exacta no se conoce con total certeza, pero tradicionalmente se le atribuyen cerca de mil años. A lo largo de los siglos, el árbol ha resistido incendios, vendavales y otros acontecimientos que han ido transformando su aspecto. En su época de mayor esplendor llegó a tener cinco grandes brazos, algunos de los cuales desaparecieron por diferentes causas.

El Souto de Rozavales, un bosque declarado Monumento Natural

El Castiñeiro de POmbariños no está solo. A su alrededor se extiende el Souto de Rozavales, un bosque de aproximadamente 1,8 hectáreas en el que crecen otros castaños de gran edad y porte.

Este espacio fue declarado Monumento Natural en el año 2000 y forma parte de los enclaves protegidos más singulares de Galicia. El conjunto conserva el encanto de los antiguos soutos, ligados durante generaciones a la vida rural, al aprovechamiento de las castañas y a la cultura tradicional de la montaña ourensana.

El castaño monumental está incluido en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, donde figura con el código 20A. Su protección reconoce el valor excepcional de un ejemplar que destaca tanto por sus dimensiones como por su longevidad y su importancia patrimonial.

Recorrer el souto es una buena oportunidad para disfrutar de un entorno tranquilo, observar los árboles centenarios y descubrir uno de esos paisajes que hacen de la Galicia interior un territorio lleno de sorpresas.

Cómo llegar al Castiñeiro de Pombariños

Este ejemplar es mucho más que un árbol de dimensiones extraordinarias. Es un superviviente de siglos de historia, un testigo de la vida tradicional de Manzaneda y un símbolo de la riqueza natural de Ourense. Para visitar este monumento natural hay que desplazarse hasta la parroquia de San Martiño, en el municipio de Manzaneda. Una de las opciones de acceso es hacerlo en coche por la carretera que comunica A Pobra de Trives con Manzaneda, pasando por Encomenda. Antes de llegar a Rozavales, existen indicaciones hacia el monumento natural.

También se ha descrito una pequeña ruta a pie desde el núcleo de Manzaneda, de aproximadamente un kilómetro, que permite acercarse al souto disfrutando del paisaje rural. En las proximidades del castaño existe además una pequeña área recreativa con mesas, donde se puede hacer una parada y disfrutar del entorno. Antes de organizar la visita, conviene comprobar la señalización y las condiciones actuales de acceso.

Si decides acercarte a conocerlo, recuerda respetar las zonas delimitadas, evitar pisar las raíces y no dañar la corteza ni las ramas. La mejor manera de disfrutar de un árbol tan extraordinario es dejarlo tal y como lo encontramos. Porque en Galicia todavía existen lugares donde la naturaleza es la verdadera protagonista. Y el Castiñeiro de Pombariños, en el Souto de Rozavales, es sin duda uno de ellos.