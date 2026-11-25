Imagen de archivo de la Estación de Montaña de Manzaneda completamente nevada

La llegada del frío y las primeras nevadas a las montañas de Ourense marcan el inicio de la temporada de esquí 2026-2027 en la Estación de Montaña de Manzaneda.

¿Cuándo abren las pistas? ¿Cuánto cuesta esquiar en Manzaneda? ¿Dónde consultar el estado de la nieve? Esta guía reúne toda la información necesaria para organizar una escapada a la montaña ourensana durante el invierno.

Manzaneda, la estación de montaña ourensana

Situada en plena Serra de Queixa, entre los concellos de Manzaneda y A Pobra de Trives, la Estación de Montaña de Manzaneda alberga la única estación de esquí de Galicia.

Sus instalaciones se encuentran entre los 1.500 y los 1.800 metros de altitud. Además del esquí alpino y el snowboard, el complejo ofrece actividades como el descenso en trineo o las rutas con raquetas de nieve, así como servicios de alojamiento y restauración.

¿Cuándo abre la Estación de Montaña de Manzaneda?

La fecha orientativa de apertura de la temporada de esquí 2026-2027 es el viernes 27 de noviembre de 2026, según el portal especializado Infonieve, que sitúa el cierre de la campaña en el 11 de abril de 2027.

Estas fechas están pendientes de confirmación oficial y dependerán de las condiciones meteorológicas y de la acumulación de nieve.

La montaña ourensana recibió su primera nevada de la temporada el 19 de noviembre, unos días más tarde que el invierno anterior, cuando Cabeza de Manzaneda registró su primera capa de nieve el 15 de noviembre de 2025.

Pistas de esquí y remontes de Manzaneda

La Estación de Montaña de Manzaneda cuenta, según su página web oficial, con 23 pistas y más de 15 kilómetros esquiables, con recorridos de diferentes niveles de dificultad.

El complejo dispone de seis remontes mecánicos, dos telesillas y cuatro telesquís, con capacidad para transportar alrededor de 7.600 personas por hora.

El número de pistas y kilómetros disponibles depende diariamente de las condiciones meteorológicas y del espesor de la nieve.

Precios del forfait de Manzaneda en la temporada 2026-2027

El precio del forfait varía en función de la duración del pase, la edad del usuario y la fecha elegida. Según las tarifas publicadas por la estación, esquiar durante un día cuesta 23 euros en temporada baja y 28 euros en temporada alta para un adulto.

La temporada alta comprende los sábados, domingos y festivos, además de los períodos del 5 al 8 de diciembre, del 25 de diciembre al 6 de enero, del 6 al 10 de febrero y del 20 al 28 de marzo.

Los martes no festivos de temporada baja se celebra el Día del Esquiador, con un forfait de jornada completa por 16 euros.

La estación también ofrece abonos para toda la temporada:

Abono de adulto: 285 euros.

Abono reducido: 225 euros.

Abono especial: 180 euros.

Abono preinfantil: 30 euros.

Las condiciones y tarifas pueden consultarse en la página web oficial de la Estación de Montaña de Manzaneda.

Alquiler de material de esquí en Manzaneda

La estación dispone de un servicio de alquiler de material de esquí y snowboard, con esquís, botas, bastones y tablas, entre otros complementos. También ofrece la posibilidad de contratar clases individuales o colectivas.

Las tarifas de alquiler de material correspondientes a la temporada 2026-2027 están pendientes de confirmación.

Estado de la nieve en Manzaneda: cámaras en directo

Antes de desplazarse a la montaña, es recomendable comprobar el espesor de la nieve y el número de pistas y remontes operativos.

Puedes consultar la cámara en directo de la Estación de Montaña de Manzaneda para conocer el estado de la nieve en tiempo real.

Cómo llegar a la Estación de Montaña de Manzaneda

La estación se encuentra en el oriente de la provincia de Ourense, a unos 74 kilómetros de la capital provincial. Los principales accesos por carretera se realizan desde A Pobra de Trives y Manzaneda.

Estas son las distancias y tiempos aproximados de desplazamiento desde las principales ciudades gallegas.

Durante los episodios de nevadas intensas, se recomienda consultar el estado de las carreteras y llevar cadenas o neumáticos adecuados para circular sobre nieve.

Alojamiento en la Estación de Montaña de Manzaneda

El complejo dispone de apartamentos con capacidad para hasta siete personas y dos albergues, además de servicios de restauración, piscina climatizada y spa.

En localidades próximas, como A Pobra de Trives, Manzaneda o Castro Caldelas, también existen hoteles y casas rurales. El teléfono de información de la Estación de Montaña de Manzaneda es el 988 30 90 90.