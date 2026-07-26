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Galería | Manzaneda vuelve a disfrutar de un fin de semana donde las gaitas fueron protagonistas
Galería | Manzaneda vuelve a disfrutar de un fin de semana donde las gaitas fueron protagonistas | Miguel Ángel

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XVII EDICIÓN

Bandas de gaitas llegadas de diversas partes de España y Portugal estuvieron presentes en Manzaneda durante el fin de semana con motivo de la XVII edición del Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas. Un evento que apuesta por la tradición y el folklore

La XVII edición del Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas llenó Manzaneda de música, tradición y folklore durante el fin de semana. Agrupaciones de Galicia, Asturias, Portugal o Baleares acudieron a la localidad ourensanas para participar de este evento.

Un fin de semana que comenzó con los homenajes a entroideros y cantareiras durante la jornada del sábado para finalizar el domingo con la fase final del Certame donde las bandas presentes demostraron su talento y tradición. Como viene siendo habitual este evento se consolida como una referencia en los eventos estivales de música tradicional, alcanzando ya un carácter internacional.

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