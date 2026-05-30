Polémica tala en el entorno de la estación de montaña de Manzaneda

La tala de pinos en las inmediaciones de la estación de montaña de Manzaneda despertó una fuerte polémica en la comarca, donde hay colectivos vecinales que consideran que podrían estar sanos, habiéndose librado de los incendios forestales que arrasaron buena parte de estos montes durante el mes de agosto de 2025. Por la contra, desde la mancomunidad de montes de mano común de Sobrado, entidad a la que pertenecen los árboles, aseguraron que los que están siendo cortados sí sufrieron las consecuencias de las llamas.

Las talas comenzaron en otoño, siendo suspendidas durante los meses de invierno, y siendo retomadas una vez que desapareció la nieve, saltando en los últimos días la polémica.

La posibilidad de que estén siendo talados árboles sanos fue puesta en conocimiento de los agentes del Seprona, según comenta Eugenio Fuentes, vecino del concello, quien apunta que “toda la zona de bosque localizada detrás de los apartamentos Galicia está totalmente sana”. Se basa en las imágenes de satélite que fueron remitidas a la Guardia Civil, que ofrecen una imagen de color verde del bosque, muy diferente a la del color oscuro que muestra todo el terreno que ardió. “Todo el bosque que quedó sin arder lo están talando entero”, asegura, para seguidamente cuantificar en torno a las 400 hectáreas la superficie que está siendo talada, a pesar de que podría haberse librado de las llamas.

Redes sociales

La polémica ya llegó a Internet, desde donde la página Manzaneda.info apunta la posibilidad de que las cortas estén siendo realizadas “en zonas que, según distintas observaciones, podrían incluir masa forestal no afectada por el incendio”, añadiendo que el paraje “se encuentra en un área de especial protección (Red Natura)”.

En la estación de montaña de Manzaneda afirman desconocer el estado de los árboles, al tiempo que confirman que “están talándolos”.

Desde la mancomunidad de montes de Sobrado se limitan a asegurar que “ardeu todo. Cómo non ía arder!”, explicando que la entidad vendió toda la madera quemada.

Este diario solicitó información a la Consellería do Medio Rural, sin recibir por ahora respuesta.