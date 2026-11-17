El equipo de Kokolo consiguió la victoria en una nueva edición del torneo de basket que organizó la asociación juvenil la mañana del 11 de noviembre en la cancha interior de Salesianos

El 11 de noviembre es una de esas fechas marcadas en rojo para la Asociación Xuvenil Amencer. Como cada año, su Programa Deporte para Todos oferta el día del patrón de Ourense una actividad dirigida para todas aquellos jóvenes que deseen practicar deporte en una fecha tan señalada. Fue el turno para el Torneo 3x3 Baloncesto San Martiño, un evento que reunió a seis equipos en una modalidad muy arraigada en Amencer y que en los últimos tiempos no deja de ganar popularidad, tanto que se trata de una disciplina olímpica.

Los equipos se dividieron en dos grupos, con un formato de liguilla, todos contra todos, para dilucidar su fase inicial. El primer clasificado de cada uno de los grupos accedieron a disputar la final del torneo. Por un lado Os Destructores y por otro Kokolo, siendo este último el campeón.

Desde Amencer, el organizador, recalcan que “foi un ambiente cun bo ambiente e reinou a deportividade”.

En la asociación juvenil ya miran a la siguiente cita. Repetirá el baloncesto, con el Torneo 3x3 Ponte da Constitución-Inmaculada.