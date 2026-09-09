Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
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El Correndo por Ourense aterrizó en Mariñamansa tras el parón veraniego reuniendo a un notable número de deportistas
Se acabaron las vacaciones para el Correndo por Ourense. El circuito de carreras populares regresó después de la pausa veraniega con su quinta prueba de la presente edición, celebrada en el barrio de Mariñamansa. Allí mayores y pequeños pelearon por conseguir el mejor puesto posible.
En la cita absoluta, la victoria fue para Sergio Quintas (La Purísima), que cruzó la meta con un tiempo de 22:26. La segunda posición fue para su compañero Albino Fernández con un tiempo de 22:48, mientras que Alejandro Montero (SD Compostela) finalizó tercero gracias a su registro de 22:52. En el cuadro femenino, Majda Eddahaoui (Independiente) venció con 28:11, por delante de Ana Isabel Soutullo (Ourense Atletismo), segunda con un tiempo de 28:46, y de Marta Solla (Corredores do Miño), tercera con una marca de 28:47.
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Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
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Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
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Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
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