Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz

Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta

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El Correndo por Ourense aterrizó en Mariñamansa tras el parón veraniego reuniendo a un notable número de deportistas

Se acabaron las vacaciones para el Correndo por Ourense. El circuito de carreras populares regresó después de la pausa veraniega con su quinta prueba de la presente edición, celebrada en el barrio de Mariñamansa. Allí mayores y pequeños pelearon por conseguir el mejor puesto posible.

En la cita absoluta, la victoria fue para Sergio Quintas (La Purísima), que cruzó la meta con un tiempo de 22:26. La segunda posición fue para su compañero Albino Fernández con un tiempo de 22:48, mientras que Alejandro Montero (SD Compostela) finalizó tercero gracias a su registro de 22:52. En el cuadro femenino, Majda Eddahaoui (Independiente) venció con 28:11, por delante de Ana Isabel Soutullo (Ourense Atletismo), segunda con un tiempo de 28:46, y de Marta Solla (Corredores do Miño), tercera con una marca de 28:47.

Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
1/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
2/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
3/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
4/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
5/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
6/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
7/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
8/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
9/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
10/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
11/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
12/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
13/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
14/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
15/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
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16/31 dsc_3721_111291 | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
17/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
18/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
19/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
20/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
21/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
22/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
23/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
24/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
25/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
26/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
27/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
28/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
29/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
30/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz
Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta
31/31 Correndo por Ourense, un regreso con la quinta marcha puesta | José Paz

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