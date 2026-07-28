El Autonómico de descenso de mountain bike, un éxito en Xunqueira

La espectacularidad es uno de los signos de identidad de una competición que cada vez arrastra más público y participantes.

Casi 80 riders procedentes de los principales equipos de la comunidad tomaron la salida en un Campeonato Gallego con un circuito natural, rápido y muy físico de 2.200 metros

Xunqueira de Espadanedo albergó el Campeonato Gallego de descenso, donde participaron casi 80 riders. El circuito, de 2.200 metros de longitud, tuvo la salida situada a 1.156 metros en el Mirador de Campo do Eirado y la meta a 752. Las categorías puestas en liza fueron desde élite hasta máster 60, incluyendo también las de base, masculina y femenina.

Entre los locales, el Maese logró los títulos en máster-60 (Antonio Piñeiro) y en infantil femenino (Sofía Filgueira). Además, un bronce en júnior (Ignacio Rivera). Por otro lado, José Manuel Quintas (Xunqueira) fue tercero en la categoría máster-50.