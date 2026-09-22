Brazadas solidarias en el Miño entre un gran ambiente

La II Travesía Solidaria EuNadoPorEles e PorElas vivió su segunda edición en Laias reuniendo a más de 80 nadadores y con Patricia Alegría y Baltasar García como vencedores

Más de 80 nadadores y nadadoras participaron en la segunda Travesía Solidaria “EuNadoPorEles e PorElas”, organizada por la Asociación homónima en el río Miño a su paso por Laias, en el Concello de Cenlle.

Los participantes fueron incorporándose progresivamente al agua según las diferentes modalidades de la prueba, para nadar de manera individual o formando parte de equipos de relevos. El objetivo era completar el mayor número posible de vueltas al circuito durante cuatro, tres o dos horas, además de la modalidad popular sobre un recorrido de 500 metros.

En la prueba de cuatro horas, Patricia Alegría, con 12 vueltas, y Baltasar García, con cinco, fueron los participantes que completaron el mayor número de vueltas en las categorías femenina y masculina, respectivamente. En la modalidad de 3 horas, Pablo Longa alcanzó el mayor registro, con ocho vueltas. En las dos horas, los mayores registros correspondieron a Cristina García, con cinco vueltas, y Roberto Quiroga, con seis.

La continua presencia de nadadores en el río y el movimiento de los integrantes de los equipos de relevos entrando y saliendo del agua dieron una especial vistosidad a la prueba.

Al terminar, turno para las celebraciones y el balance exitoso que hacen desde la asociación, que estos días hará el recuento de las inscripciones y la Fila Cero y que será entregada a Alcer Ourense como entidad beneficiaria en esta segunda edición.