Cantidad y calidad en el Autonómico de gimnasia rítmica

Con los trofeos esperando al fondo, las gimnastas dieron el máximo rendimiento sobre el tapiz instalado en el pabellón de Os Remedios.

Ximnasia Pavillón y Marusia fueron profetas en su tierra. Os Remedios acogió la fase del Campeonato Gallego individual femenino, individual por equipos, individual masculino y control para la II Fase de la Copa de España de conjuntos.

La entidad pabellonista participaba con sus tres conjuntos élite y José Váquez en el cuadro individual. José logró cuatro medallas. Fue plata con el aro, bronce con la cuerda y oro con las mazas. La suma de los tres aparatos lo convirtió en campeón gallego individual sénior.

Después fue el turno de los conjuntos. El primero en participar fue el junior. Realizó un ejercicio muy bien ejecutado que arrancó una excelente puntuación y las colocó en tercer puesto, sin acceso, por tanto para la fase nacional. El conjunto sénior femenino, en su primera competición en esta temporada, alcanzó el segundo puesto con un ejercicio muy disfrutado que, aun con margen de avance, estará en la cita nacional. También estará en esta cita el conjunto sénior mixto, que fue también segundo.

Y desde el Marusia, el nombre propio fue el de Patrick Celis, que se proclamó campeón absoluto individual júnior. Realizó una gran competición, destacando sus ejercicios de aro y pelota y también consiguió meterse en la fase nacional.