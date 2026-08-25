Casares y Pazos, triunfaron en el triatlón de Allariz

Regresó a la cartelera una de las grandes clásicas del triatlón autonómico. Lo hizo con el Vila de Allariz, una prueba que el sábado vivió su trigésima cuarta edición. Alrededor de dos centenares de triatletas tuvieron que hacer frente a 500 metros de natación por el Arnoia, 24 kilómetros de bibicleta y, para terminar, 5.000 metros de carrera a pie.

Roque González Batán, del Mar de Vigo, saliendo del río Arnoia. | Alan Perez

En las categorías absolutas, los más fuertes fueron en chicos Fernando Casares, con un tiempo de 59 minutos 51 segundos y en chicas Antía Pazos con 1:15:46. Fueron secundados en el podio por Ramón Troncoso y Xoel Rodríguez así como Vanesa Díaz y Mercedes Vidal.