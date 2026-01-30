En Castrelo, dos eventos naúticos por uno

Castrelo de Miño se prepara para un fin de semana de altura. El Parque Náutico albergará dos autonómicos, uno de remo olímpico este sábado y otro de piragüismo el domingo. Ambas competiciones se presentaron durante la jornada de este jueves, en un acto que contó con autoridades y organizadores, y que tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Lo primero, el remo olímpico con el Gallego de larga distancia, que arrancará a partir de las 11:00 horas con varias franjas de edad sobre la lámina de agua, desde veteranos hasta júnior.

El domingo, organizado por la Xunta de Galicia, Deputación de Ourense, Concello de Castrelo de Miño, Federación Galega y Club Castrelo de Miño-Avión, turno para el Autonómico de piragüismo, que celebrará en horario de mañana y tarde, arrancando con los veteranos a partir de las 10:30 horas y fijando la última salida al agua, con los sénior como protagonistas, desde las 17:00 horas. Todos ellos y ellas se enfrentarán a una distancia de 3.000 metros en dos modalidades específicas en las que el trabajo en equipo dentro de la embarcación es fundamental para conseguir el éxito.

Entre la lista de inscritos no faltará la representación ourensana, llegada desde los principales clubes de la provincia y que buscarán realizar el mejor posible en una competición subrayada en color rojo en la hoja de ruta del comienzo del año.

Una oportunidad para ver a los mejores especialistas de la comunidad peleando por los primeros puestos, y en un entorno como la Ría do Ribeiro que es una parada obligatoria tanto para citas autonómicas como nacionales. Para estas últimas solo habrá que esperar una semana más, con el Nacional de remo en el horizonte.