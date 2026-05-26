Castro Caldelas, tierra para valientes y la Spain Backyard Ultra

Los atletas, durantes los primeros metros de la competición de resistencia, con el castillo de Castro Caldelas como centro neurálgico de las operaciones.

Una vuelta a un circuito de 6,7 kilómetros cada hora. Si tardas menos, puedes descansar y hacer un avituallamiento más amplio. Y el que más vueltas haga, gana. Todo, en un entorno privilegiado que sirve en bandeja Castro Caldelas. El corazón de la Ribeira Sacra recibió a los participantes de la VIII Spain Backyard Ultra, una referencia en este tipo de competiciones y que mantiene el idilio con este municipio ourensano.

En lo deportivo, triunfo para Ibon Gamboa, que logra su tercera victoria en la cita tras cubrir 31 vueltas para un total de 207,9 kilómetros. César Domínguez, con 30, y Arturo Piñeiro, con 29, le acompañaron en el podio. En el cuadro femenino se impuso Ruth Barrera, con 12 vueltas, con Elena Pérez y Silvia Arce a continuación, completando 11 y 10 giros respectivamente.

Clasificación Spain Backyard Ultra 2026 Masculina 1º. Ibon Gamboa 31 vueltas 2º. César Domínguez 30 vueltas 3º. Arturo Piñeiro 29 vueltas Femenina 1ª. Ruth Barrera 12 vueltas 2ª. Elena Pérez 11 vueltas 3ª. Silvia Arce 10 vueltas