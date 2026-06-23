La Chadrexa Trail nunca baja el ritmo

Más de 250 atletas dieron el máximo en la Chandrexa Trail, una prueba de montaña que lleva 14 años siendo una referencia en el calendario

Un valor seguro que superó la exigencia del recorrido y las altas temperaturas, con su consiguiente regulación. La Chandrexa Trail cerró otra edición a lo grande, adaptándose a las condiciones del tiempo y reuniendo a más de 250 atletas entre las diferentes pruebas en liza. La alerta de la Xunta obligaba a detener la actividad deportiva a partir de las 12:00 horas, pero las carreras se disputaron sin incidencias adelantando la salida una hora y recortando la prueba larga de 35 a 23 kilómetros.

Una vez sobre el terrero, y recuperando a base de líquidos, sólidos y ánimos familiares en los puntos de avituallamiento, los ourensanos Adrián Rodríguez (Running Sport Trail) y Antía Goberna (Asesou) fueron los más rápidos en la carrera larga. En la de 18 kilómetros se impusieron el verinense Abel Franco (Running Sport Trail) y la atleta de Cambre Nuria Nóvoa (Traileros Toxos e Birras).

Más de 85 personas se implicaron para que la XIV edición de la Chandrexa Trail fuese un éxito, demostrando que está más en forma que nunca y pensando en todo lo que está por venir en años futuros.

Clasificación Prueba larga Masculina 1º. Adrián Rodríguez (Runnig Sport) 02:21:06 2º. Daniel Domínguez (Castelos Trail) 02:24:19 3º. Marcos Antonio Pascual (Castro Trail) 02:25:58 Femenina 1ª. Antía Goberna (Asesou) 03:04:55 2ª. Paula María Cobelo (Pulpeiros Mugardos) 03:15:45 3ª. Patricia Kaiser (RunManiak) 03:23:12 Prueba corta Masculina 1º. Abel Franco (Running Sport) 01:47:33 2º. Édgar Castelo (Vértice) 01:49:23 3º. Francisco Pascual (Castro Trail) 01:50:11 Femenina 1ª. Nuria Novoa (Traileros) 02:23:14 2ª. Marta Rivera (Independiente) 02:23:44 3ª. Cristina Vázquez (Cabo de Penas) 02:23:59