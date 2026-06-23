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La Chadrexa Trail nunca baja el ritmo
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Un valor seguro que superó la exigencia del recorrido y las altas temperaturas, con su consiguiente regulación. La Chandrexa Trail cerró otra edición a lo grande, adaptándose a las condiciones del tiempo y reuniendo a más de 250 atletas entre las diferentes pruebas en liza. La alerta de la Xunta obligaba a detener la actividad deportiva a partir de las 12:00 horas, pero las carreras se disputaron sin incidencias adelantando la salida una hora y recortando la prueba larga de 35 a 23 kilómetros.
Una vez sobre el terrero, y recuperando a base de líquidos, sólidos y ánimos familiares en los puntos de avituallamiento, los ourensanos Adrián Rodríguez (Running Sport Trail) y Antía Goberna (Asesou) fueron los más rápidos en la carrera larga. En la de 18 kilómetros se impusieron el verinense Abel Franco (Running Sport Trail) y la atleta de Cambre Nuria Nóvoa (Traileros Toxos e Birras).
Más de 85 personas se implicaron para que la XIV edición de la Chandrexa Trail fuese un éxito, demostrando que está más en forma que nunca y pensando en todo lo que está por venir en años futuros.
Prueba larga
Masculina
1º. Adrián Rodríguez (Runnig Sport) 02:21:06
2º. Daniel Domínguez (Castelos Trail) 02:24:19
3º. Marcos Antonio Pascual (Castro Trail) 02:25:58
Femenina
1ª. Antía Goberna (Asesou) 03:04:55
2ª. Paula María Cobelo (Pulpeiros Mugardos) 03:15:45
3ª. Patricia Kaiser (RunManiak) 03:23:12
Prueba corta
Masculina
1º. Abel Franco (Running Sport) 01:47:33
2º. Édgar Castelo (Vértice) 01:49:23
3º. Francisco Pascual (Castro Trail) 01:50:11
Femenina
1ª. Nuria Novoa (Traileros) 02:23:14
2ª. Marta Rivera (Independiente) 02:23:44
3ª. Cristina Vázquez (Cabo de Penas) 02:23:59
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