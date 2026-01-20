Cinco podios ourensanos en los autonómicos de escalado en Riazor

Parte de la representación de los escaladores sub-13 y sub-15 del ourensano Asesou en el Campeonato Gallego disputado en Riazor.

Segundo fin de semana consecutivo de Campeonatos Gallegos de escalada para el ourensano Club Asesou. Si hace diez días la cita había sido en Lugo con la modalidad de dificultad, esta vez el protagonismo se lo quedaron las disciplinas de escalada de velocidad y escalada en bloque. En ambas hubo éxitos para Asesou, que regresó del coruñés rocódromo de Riazor con tres platas y dos bronces.

Al Gallego de velocidad se desplazaron por parte ourensana Iván Pacios, integrante de la selección española y Lucca Benigni. Los velocistas rindieron a un gran nivel y Pacios conquistó la plata en la categoría sub-17.

En el segundo día de competición, turno para la escalada en bloque. Masiva presencia del Club Asesou, que acudió con 25 deportistas entre la categoría alevín sub-13 hasta la de veteranos (+40). Por la mañana se disputaron las clasificatorias, en las que los escaladores se enfrentaban a seis bloques, intentando resolver el mayor número posible en 45 minutos. Esto dio paso a las finales en la sesión de tarde, muy reñidas y con cuatro bloques de elevada dificultad.

Cuatro podios más con acento ourensano para cerrar un gran fin de semana. Miguel Feijóo se colgó al cuello la medalla de plata en la categoría de veterano. Subcampeonato autonómico también para Alejandra Böck, en su caso en la categoría sub-15. Después, dos bronces, por un lado, el de Lucca Benigni en la categoría sub-17 y por otro, Carlota Murias en la categoría sub-13.

La competición reunió a 140 escaladores de toda la comunidad, lo que demuestra la popularidad que está alcanzando este deporte.