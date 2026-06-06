El Club Tiro Eiroás hace diana

Uno de los grupos de trabajo del Club Tiro Eiroás, en una sesión de entrenamiento en las nuevas instalaciones en A Zamorana.

El Club Tiro Eiroás se encuentra en proceso de expansión y la culpa la tiene su sección de tiro con arco, que ha pasado de tener un papel secundario a ganar protagonismo cada día que pasa. El proyecto iniciado hace poco más de dos años por Antonio Viejo (delegado de arco) y Elías Gómez (monitor) ha revitalizado la sección hasta multiplicar por cuatro el número de licencias, pasando de las 12 que había en 2023 al casi medio centenar en la actualidad. El arco lleva prácticamente medio siglo en el Club de Tiro Eiroás, pero en la actualidad está disfrutando de su época dorada.

“Estamos trabajando a tope, contentísimos con la respuesta de la gente porque ya somos casi 50 personas en la sección. Es un proyecto muy antiguo en el club, de los años 80, pero ahora está en auge”, afirma Antonio Viejo, delegado de arco y uno de los artífices junto al monitor Elías Gómez de que todo esté llegando a buen puerto, incluso superando las expectativas iniciales.

“Los objetivos que nos marcamos eran los de consolidar un proyecto; crear un equipo deportivo; dar a conocer en la ciudad y la provincia el tiro con arco, logrando que no solo sea un hobby; así como conseguir que el Eiroás se convierta en un referente en esta modalidad en la provincia y la comunidad y llegar a tener presencia nacional”, añade Viejo.

La entidad ourensana cuenta con una destacada cantera.

Olímpico y tradicional

Dentro de las diferentes modalidades de arco, las que más éxito están teniendo en Eiroás son las de recurvo olímpico y tradicional. “Tenemos a un número importante de arqueros en las competiciones autonómicas, tanto en sala como al aire libre, con títulos autonómicos. Y lo más importante, con una base muy amplia, puesto que acudimos en el Campeonato Gallego con siete arqueros menores de 15 años y de ellos tres son prebenjamines”, destaca el delegado.

“Seguimos creciendo”, afirma Antonio Viejo, y tener más socios ha obligado a “aumentar los técnicos, de uno a cinco y las instalaciones. Así, de compartir la instalación del club en Eiroás hemos pasado a tener una sede exclusiva para arco en San Cibrao y para los entrenos de larga distancia contamos con la colaboración del Seminario Mayor de Ourense, que nos cede su campo”.

Antonio Viejo anima a la gente a descubrir el tiro con arco. “El tiro con arco ayuda a superar la presión y mantener la concentración en la línea de tiro. Después, no es un deporte caro. La cuota de socio en Eiroás es baja y el club cuenta con material de iniciación. A partir de ahí, si te gusta, puedes tener un equipo propio de competición por 300 euros. Obviamente, también los hay de 5.000 euros, aunque para empezar no lo necesitas”.

Mirando al futuro

El monitor Elías Gómez, que ha vivivo la travesía por el desierto de este deporte en la ciudad, está ahora “muy contento de cómo va todo”, aunque se muestra ambicioso al reconocer que “el objetivo es crecer todavía un poco más. Hay muchos campos de fútbol en la provincia, pero ninguno de tiro con arco, me gustaría llegar a ver un campo de tiro exclusivo que puedan utilizar todos los clubes de la provincia. Desde Eiroás animamos a todos los que quieran descubrir este deporte. Tenemos a arqueros de 5 años hasta 70, por lo que todo el mundo puede probar”.

Hoy, el Gallego en Meis

El Eiroás acude hoy a Meis al Campeonato Gallego con 11 arqueros y dos técnicos. “Esperamos varias medallas”, reconoce Antonio Viejo. Una debería ser para Gracia Elena Santos, su mujer y actual campeona al aire libre y al sala. “Espero lograr el título y poder ir al Nacional. Hace dos años ya participé y me quedó esa asignatura pendiente de volver a intentarlo”.

La sección de arco del Club de Tiro Eiroás hace diana con un proyecto que no deja de crecer.