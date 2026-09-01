La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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El Complejo Deportivo de Monterrei acogió la penúltima prueba de una competición nacional de pump track que constó de tres mangas y que estuvo organizada por el Maese Riders Team ourensano
El complejo deportivo de Monterrei (Pereiro de Aguiar) fue el escenario de la penúltima cita de la Copa de España de pump track, una prueba organizada por el equipo ourensano del CC Maese Riders Team.
El infantil Albert Sala fue el ganador del scratch masculino al registrar un tiempo de 12:918, muy cerca estuvo el sub-23 Sergio Veiga al marcar un registro de 12:948, mientras que el júnior Sergio Hidalgo ocupó la tercera plaza al parar el crono en 13:227. Mientras, en la categoría femenina, ganó la cadete Paula Rodríguez con un tiempo de 14:112.
Con relación a la actuación local, Alejandro Pérez y Rosa López se impusieron en M30 y M50, respectivamente. Raúl Rodríguez (júnior), Daniela Fernández (promesa), Mateo Fernández (alevín) y Miguel Pimentel (élite) terminaron segundos.
Además, Antonio Piñeiro fue plata en M60 y continúa como líder de la Copa de España. Finalmente, Sofía Filgueira (infantil femenina) acabó tercera.
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
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La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
11/18
La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
12/18
La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
13/18
La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
14/18
La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
15/18
La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
16/18
La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
17/18
La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero
18/18
La Copa de España de pump track hizo parada en Pereiro de Aguiar
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Lucía Otero