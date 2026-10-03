Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
JORNADA SOBRE RUEDAS
El buen tiempo acompañó una jornada en la que las bicicletas tomaron el protagonismo en O Carballiño, con ambiente festivo tanto entre los participantes adultos como entre los más pequeños, que también disfrutaron de actividades propias.
Más de 150 participantes llenaron de bicicletas las calles de O Carballiño en una jornada para todas las edades. El recorrido de ocho kilómetros permitió disfrutar del municipio sobre dos ruedas, mientras los más pequeños ponían a prueba su destreza en la gincana infantil de la Praza de A Veracruz. Una mañana de deporte, convivencia y diversión que convirtió al municipio en una auténtica fiesta ciclista.
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Martiño Pinal
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Martiño Pinal
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Martiño Pinal
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Martiño Pinal
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Martiño Pinal
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Martiño Pinal
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Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
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Martiño Pinal