El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño.
El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño. | Martiño Pinal

Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño

JORNADA SOBRE RUEDAS

El buen tiempo acompañó una jornada en la que las bicicletas tomaron el protagonismo en O Carballiño, con ambiente festivo tanto entre los participantes adultos como entre los más pequeños, que también disfrutaron de actividades propias.

Más de 150 participantes llenaron de bicicletas las calles de O Carballiño en una jornada para todas las edades. El recorrido de ocho kilómetros permitió disfrutar del municipio sobre dos ruedas, mientras los más pequeños ponían a prueba su destreza en la gincana infantil de la Praza de A Veracruz. Una mañana de deporte, convivencia y diversión que convirtió al municipio en una auténtica fiesta ciclista.

Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
1/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
2/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
3/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
4/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
5/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
6/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
7/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
8/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
9/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
10/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
11/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
12/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
13/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
14/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
15/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
16/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
17/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
18/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
19/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
20/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
21/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal
Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño
22/22 Galería | El Día da Bici vuelve a conquistar Carballiño | Martiño Pinal

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats