Disparar flechas también es divertido con + Deporte La Región

Los participantes en la actividad +Deporte de tiro con arco organizada por el Club de Tiro Olímpico Eiroás en San Cibrao das Viñas.

Treinta participantes se dieron cita en la sesión de iniciación al tiro con arco organizada por el Club Tiro Eiroás en San Cibrao

A pesar del puente del 12 de octubre, 30 participantes de todas las edades acudieron hasta la galería de tiro con arco de San Cibrao das Viñas para iniciarse en el tiro con arco de la mano del Club de Tiro Olímpico Eiroás en una actividad organizada para +Deporte La Región.

Durante la tarde del pasado sábado, los aprendices de arqueros tomaron buena nota de las directrices teóricas y prácticas de los miembros del Club Eiroás para empezar a descubrir los secretos de un deporte que cada vez tiene más seguidores en Ourense.

Los participantes demostraron su implicación durante una actividad en la que fueron adquiriendo los conocimientos básicos para aprender a disparar con precisión las flechas. La modalidad de arco recurvo es la única olímpica y requiere una gran dosis de concentración.

Camisetas de regalo

Todos los arqueros se llevaron de recuerdo de la actividad una camiseta de +Deporte y, tras finalizar la intensa jornada vespertina, dejaron clara su satisfacción por la experiencia vivida con un arco y unas flechas.

Tanto la organización como +Deporte quedaron encantados por cómo se llevó a cabo la actividad y ya están manos a la obra en la realización de una nueva jornada para acercar el tiro con arco a todos los públicos.